Росіяни щодня атакують Донеччину

У четвер, 8 серпня, росіяни атакували Костянтинівку та Селидове Донецької області. Внаслідок атак загинули четверо людей. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За словами голови ОВА, вранці росіяни з артилерії обстріляли місто Костянтинівка. Окупанти вдарили по житловому сектору із приватними будинками. Внаслідок атаки загинули двоє людей.

Ввечері цього ж дня близько 18:00 росіяни завдали другої смертоносної атаки на область. Окупанти атакували місто Селидове. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще 11 – отримали поранення: п’ятеро жінок та п’ятеро чоловіків віком від 30 до 73 років, а також 4-річна дитина. Постраждалих з мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями госпіталізували до лікарні.Також російський обстріл пошкодив 20 багатоповерхівок, 6 адмінбудівель та 3 підприємства.

Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, вдень суботи, 3 серпня, російські окупанти атакували приватний сектор у Покровську Донецької області. Внаслідок обстрілу загинув 45-річний чоловік, ще двоє людей отримали поранення.