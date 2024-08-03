Вдень суботи, 3 серпня, росіяни атакували Покровськ на Донеччині

Вдень суботи, 3 серпня, російські окупанти атакували приватний сектор у Покровську Донецької області. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, ще двоє людей отримали поранення. Про це йдеться у повідомленні Донецької обласної прокуратури.

Росіяни атакували приватний сектор Покровська о 14:10. Внаслідок атаки загинув 45-річний місцевий житель. Чоловік на момент обстрілу перебував на вулиці. Крім того, внаслідок атаки постраждали 39-річна жінка та 40-річний чоловік. Вони отримали мінно-вибухові та осколкові поранення. Під час атаки вони перебували на подвір’ях біля своїх будинків.

Також внаслідок обстрілу у місті пошкоджені будинки. Наразі правоохоронці встановлюють тип озброєння, з якого росіяни здійснили обстріл Покровська.

Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Зазначимо, що Покровськ розташований за 30 кілометрів від лінії фронту. Росіяни систематично атакують місто, переважно керованими авіаційними бомбами.

Нагадаємо, у вівторок, 23 липня, російські окупанти ракетами «Іскандер» атакували місто Лиман Донецької області. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей.