Православна церква України (ПЦУ) закликала вірян розсудливо ставитися до тілесного посту в час війни і не відмовлятися від доступних продуктів, щоб не зашкодити своєму здоров’ю. Відповідну заяву ПЦУ опублікувала з нагоди початку 40-денного Різдвяного посту, який почався в понеділок, 28 листопада.

«Від сьогоднішнього дня розпочинається Різдвяний (Пилипів) піст – 40-денний період очищення душі й тіла в очікуванні світлого свята Різдва Христового. Враховуючи надзвичайні випробування, які зараз доводиться переживати українцям через російську агресію, Православна церква України закликає вірних виявити особливу розсудливість щодо міри тілесного посту. Маємо виходити з наявних можливостей щодо раціону та продуктів, і не шкодити своєму здоров'ю, відмовляючись від єдиних доступних продуктів», – сказано в заяві ПЦУ.

Православна церква України наголосила, що піст – це насамперед період духовного очищення, час для молитви, покаяння і добрих справ.

«Попри те, що війна накладає на нас обмеження щодо посту тілесного – у цей час кожен із нас може спрямувати усе найкраще в собі на добрі вчинки та допомогу іншим в ім'я Господа нашого Ісуса Христа», – резюмували в ПЦУ.

Нагадаємо, ПЦУ дозволила своїм вірянам святкувати Різдво за Новоюліанським календарем 25 грудня, якщо таке бажання виявить більшість вірян на парафії. Вже відомо, що низка парафій святкуватиме Різдво двічі – і 25 грудня, і 7 січня.