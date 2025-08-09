Майкл Глосс воював проти України у складі російської армії

Російський диктатор Владімір Путін передав заступниці директора Центрального розвідувального управління США Джуліан Галліні орден Лєніна. Про це у п’ятницю, 8 серпня, повідомив CBS News з посиланням на власні джерела. Раніше повідомлялось, що син посадовиці ЦРУ Майкл Глосс помер, воюючи проти України у складі російської армії навесні 2024 року.

Нагороду радянських часів, призначену для посадовиці ЦРУ, диктатор Владімір Путін передав через спецпредставника Дональда Трампа Стіва Віткоффа під час їхньої зустрічі у Москві, що відбулась 6 серпня.

«Цей жест Путіна, відомого своїми психологічними іграми та спробами викрити слабкі місця супротивників, ймовірно, мав на меті поставити незручні питання та підкреслити, що син співробітниці ЦРУ воював за Росію у війні проти України», – зауважує CBS News.

CBS News зауважує, що Білий дім, ЦРУ та Стів Віткофф не коментували цю інформацію. Крім того, журналісти CBS News звернулися за коментарями до речника російського посольства той відповів, що Кремль та Міністерство закордонних справ Росії публічно не підтверджували цю передачу нагороди посадовиці ЦРУ.

Найвища нагорода у СРСР орден Лєніна

Орден Лєніна – найвища нагорода у СРСР, започаткована у 1930 році. Ним нагороджували за особливо видатні заслуги в революційному русі, трудовій діяльності, захисті соціалістичної вітчизни, та заслуги перед Радянською державою тощо. CBS News зауважує, що таким орденом був нагороджений Кім Філбі – один з керівних офіцерів британської розвідки Мі-6, який одночасно був підпільним комуністом та працював на радянську розвідку.

Нагадаємо, у квітні 2025 року стало відомо, що син заступниці директора ЦРУ Майкл Глосс воював проти України у складі 137-го рязанського полку Повітряно-десантних військ Росії. Американця ліквідували 4 квітня 2024 року на Донеччині. Родина Глосса опублікувала некролог, у якому написала, що «зі своїм благородним серцем і духом воїна Майкл виковував свій шлях героя, коли він трагічно загинув у Східній Європі».