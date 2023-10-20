Галицький районний суд Львова виніс вирок майору зі Старокостянтинова, що на Хмельниччині, Олексію Т., який на площі Ринок у Львові нетверезим погрожував зброєю патрульним поліцейським. Суд оштрафував його на 25,5 тис. грн.

Як вказано в матеріалах справи, 27 вересня 2023 року старший офіцер групи служби однієї з військових частин Олексій Т. нетверезим перебував у провулку на площі Ринок, 29 у Львові. Там до нього підійшли інспектори патрульної поліції, яким він спершу почав погрожувати, після чого дістав з поясної сумки табельну зброю Glock 17 та вдарив долонею у плече одного з поліцейських. Слідчі повідомили Олексію Т. про підозру в опорі представнику влади за ч. 2 ст. 342 ККУ.

2 жовтня Олексі Т. уклав угоду з прокурором про визнання винуватості, розкаявся та просив суд суворо його не карати.

Враховуючи обставини справи, суддя Галицького райсуду Віктор Романюк визнав Олексія Т. винним та призначив 25,5 тис. грн штрафу. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.