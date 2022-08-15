Від удару в машині нетверезого водія спрацювали подушки безпеки

Львівські патрульні виявили нетверезого водія, який вчинив ДТП у Львові. Пізно ввечері неділі 14 серпня водій автомобіля Peugeot не впорався з керуванням та в’їхав у припаркований BMW.

Як повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова, ДТП трапилася близько 23:00 на вулиці Зарицьких.

«Під час спілкування з 25-річним львів’янином інспектори виявили в нього очевидні ознаки алкосп’яніння. Як з’ясувалось, чоловік працює неподалік місця ДТП та, проїхавши буквально кілометр, вчинив автопригоду», – розповіли у патрульній поліції.

Поліцейські перевірили водія на приладі Drager, в який він не міг подути. Результат показав 2,48 проміле алкоголю, що більш ніж в 10 разів перевищує допустиму норму.

Водію не з першого разу вдалося подути у драгер

На водія склали два адмінпротоколи – за ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ч. 1 ст. 130 (п’яне кермування).