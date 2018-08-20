П’ятеро відпочивальників потонули на морі в Херсонській області під час шторму

П’ятеро людей потонули за один день на Херсонщині під час відпочинку

У неділю, 19 серпня, на Арабатській стрілці в районі села Стрілкове Херсонської області на узбережжі Азовського моря під час шторму потонули п'ятеро людей, повідомили місцеві рятувальники.

За їхньою інформацією, у той день на Арабатській стрілці біля зони пляжів поряд з базою відпочинку «Таврія» і пансіонатом «Юний» вирував невеликий шторм. Під час нього потонули п'ятеро чоловіків у віці від 34 до 65 років. Загиблі були родом з Харкова, Дніпра, Кривого Рогу (двоє) і Генічеського району. Окрім того, рятувальники за цей період врятували ще п'ятьох людей.

У повідомленні місцевого управління Державної служби з надзвичайних ситуацій наголошується, що чоловіки могли потонути через те, що в глибоководній частині Арабатської стрілки біля села Стрілкове під час шторму формується сильна течія, яка забирає людей на глибину.

Нагадаємо, раніше у поліції повідомляли, що в період з 1 червня по 16 серпня 2018 року на водоймах України потонули 53 дитини. Загалом цьогоріч на водоймах України загинула рекордна кількість людей.