Так само як і звичайні свині, карликові схильні до набору зайвої ваги

Мініпіги – це не тільки милі улюбленці, а й тварини, які потребують особливого догляду, зокрема правильного харчування. Від раціону залежить їхнє здоров'я, активність і навіть розмір. E-Zoo пояснює, що можна, а що не варто давати їсти домашньому поросятку.

Що можна давати мініпігу

Так само, як і звичайні свині, карликові схильні до набору зайвої ваги. Вони потребують дієти й контролю всієї їжі, яку вони споживають.

Маленьких поросят годують 3-4 рази на день, а дорослих (особливо після досягнення 2 років) – вранці та ввечері, тобто 2 рази на добу.

Мініпіги люблять:

Овочі: моркву, гарбуз, кабачки, топінамбур, ріпу, патисони (у сирому чи відвареному вигляді). Фрукти: груші, яблука, виноград, банани. Каші: рис, просо, гречку, ячмінь. Кисло-молочні продукти: кисле молоко, кефір, сир, сироватку.

Також до раціону можна додати кісткове борошно, риб’ячий жир, пивні дріжджі та пророщене зерно. Все це буде насичувати організм вашого улюбленця вітамінами та поживними речовинами.

Завжди давайте тільки миті, чисті та свіжі продукти своєму мініпігу.

Що не можна давати мініпігу

Небажаними продуктами для карликових свинок вважаються:

М'ясо – якщо й давати, то дуже рідко, не частіше разу на тиждень. Вибирати краще телятину чи курятину. Буряк – особливо відварений – викликає отруєння. Картопля, кукурудза – ці продукти погано засвоюються.

Також не рекомендується годувати мініпіга промисловими кормами, які призначені для котів та собак.

Окрім цього, категорично забороняється годувати вихованця солодощами, жирним, гострим, смаженим, печеним, солоним та копченим. Їм не можна ні спецій, ні приправ. Морепродукти, екзотичні фрукти також під забороною.