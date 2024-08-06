Завжди пам'ятайте, що білки - дикі самозарадні тварини

Білки живуть чи не в кожному міському парку і вже давно стали звичними співмешканцями. Багато хто любить брати з собою на прогулянку в парк волоські горіхи або фрукти і пригощати ними білок.

Та, виявляється, робити цього не можна. І не лише тому, що білки, як й інші дикі тварини, можуть бути переносниками різних захворювань, зокрема сказу. Чому ж не можна годувати білок в парку, розповідає зоозахисний рух UAnimals.

Білки – частина дикої природи

Підгодовування білок працює так само, як і підгодовування птахів у невідповідний сезон. Здорова дика тварина може попіклуватися про себе сама. Їстівні подарунки від людей роблять тварин залежними від підгодовування, вони втрачають навички самостійно здобувати собі їжу.

Пригощати білок можна лише в період екстремальних холодів і лише такими продуктами:

очищені волоські горіхи;

нечищене гарбузове та соняшникове насіння;

морква;

нарізане яблуко;

сушені зерна кукурудзи;

сухофрукти без цукру.

Стежте за тим, що їсте у парку ви

Білки їдять все, що є в парку або на території, де вони живуть. Відповідно, вони не відмовляться поласувати чипсами чи сухариками, відкриту пачку яких можуть знайти на лавці чи в смітнику. А ці продукти шкодять їхньому здоровʼю. Це ж стосується канапок, шоколаду і всього іншого.

Тому не залишайте у смітниках відкриті пакети з залишками різних продуктів, щоби їх не зʼїли білки.

Раніше ZAXID.NET писав, чому не можна годувати качок хлібом.