Європейське агентство із лікарських засобів (EMA) схвалило вакцину Nuvaxoid, розроблену американською компанією Novavax. Це вже п’ята вакцина від коронавірусу, рекомендована європейським регулятором.

«Після ретельної оцінки комітет EMA з лікарських засобів дійшов висновку, що вакцина є надійнрю та відповідає критеріям ефективності, безпеки та якості ЄС», – йдеться у прес-релізі ЕМА за понеділок, 20 грудня.

Наразі регулятор рекомендує щеплювати цією вакциною людей віком від 18 років.

Рішення ЕМА також має затвердити Єврокомісія. Після цього Nuvaxoid стане п’ятою вакциною проти Covid-19, рекомендовану для використання на території ЄС. Раніше Євросоюз сертифікував вакцини компаній Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson.

Nuvaxoid – це дводозова вакцина американської компанії Novavax, створена на основі інактивованого коронавірусу. Україна мала отримати 10 млн доз цього препарату ще влітку, однак так поставки так і не відбулося.

Невдовзі після цього Київ розірвав контракт щодо поставки протиковідних вакцин з індійською компанією Serum Institute of India, яка займалася виробництвом цієї вакцини.