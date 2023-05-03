Російська армія, силами спецзагону «Шторм», який перебуває у Брянській та Курській областях, планує здійснити провокації на північному кордоні з Україною. Про це повідомив Центр національного спротиву.

Російські військовослужбовці, які дислокуються в цих областях, отримали комплекти форм українських військових і мають намір скоїти провокацію. Існує потенційна загроза терористичних актів на території РФ або імітація захоплення заручників.

Відомо, що цим завданням займаються загони «Шторм», які прибули до районів Іванівське (Курська область) та Ямноє (Брянська область). Кожен загін налічує близько 160 осіб. Провокації організовані з боку Російської Федерації з метою посилення напруженості на кордоні та порушення мирного становища в регіоні.

Центр національного спротиву закликає зберігати пильність та звернути увагу на такі дії ворога, щоб не стати жертвою ворожих намірів.