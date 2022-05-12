Військових доповідати командуванню про нібито повну укомплектованість та забезпечення бойових частин

Через відчутний занепад військово-промислового комплексу, що є наслідком санкцій, Росія не може повноцінно відновити боєздатність виведених з України військових підрозділів. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

У відомстві розповіли, що після втрати в Україні значної частини свого військово-технічного потенціалу, росіяни вже змушені постачати в підрозділи, які зазнали непоправних втрат, техніку та озброєння 50-60-хх років виробництва.

«Проте така ситуація не бентежить керівництво Кремля: йому байдуже, скільки й на чому відправляти «гарматне м’ясо» у бій за майбутнє «руського мира»», — додає розвідка.

Там також розповідають, що зі складів довгострокового зберігання техніку почасти навіть не можуть доставити до підрозділів, однак військових змушують її приймати та доповідати командуванню про нібито повну укомплектованість та забезпечення бойових частин.

Лише впродовж квітня з баз зберігання держави-терориста зняли: 18 САУ «Мста-С» з арсеналу ракетно-артилерійського озброєння східного во (Уссурійськ, Приморський край);

28 САУ «Акація» з 94 арсеналу грау (Омськ); 15 САУ «Мста-С», 5 САУ «Акація» та 20 САУ «Гвоздика» з арсеналу комплексного зберігання рао (Гагаринський, Свердловська обл.);

15 РСЗВ «Ураган» та 11 ТРК «Точка-У» зі 109 арсеналу ГРАУ (Батарейна, Іркутська обл.).

Відновлення боєздатності та укомплектування військ західного військового округу росії відбувається завдяки озброєнню та військовій техніці, знятій зі зберігання 239 центру забезпечення мобілізаційного розгортання (Богучар).

«Тепер проржавіле та гниле військове-технічне відлуння кремлівського «великого прошлого» стає основою російського «настоящего», – додають у ГУР Міноборони.

До слова, Збройні сили України з 24 лютого по 12 травня ліквідували близько 26 650 (+300 за добу) російських військових