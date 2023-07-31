Із початку 2022 року РФ на окупованих територіях України примусово мобілізувала до своєї армії від 55 до 60 тис. чоловіків. Про це 31 липня повідомив представник ГУР Андрій Черняк.

«Це насильницька мобілізація: окупанти ловили людей на вулиці, вони приходили на ті нечисельні підприємства, які ще працювали, і примусово забирали людей – просто переодягали та відправляли на фронт. Обіцяли, мовляв, будете на другій – на третій лінії, а насправді люди потрапляли на передову», – сказав представник ГУР. За його словами, також РФ зганяє до окупаційного війська й студентів з окупованих українських територій.

«Людина зранку пішла на заняття і через два дні вона вже воює», – сказав він. Черняк заявив, що РФ «не вважає мешканців Донецької та Луганської областей за людей», тому окупантам абсолютно все одно, закони не діють.

«Єдина реальна можливість [вижити] – одразу, за першої ж можливості здатися в полон», – сказав представник ГУР.

Примусова мобілізація мирного населення на окупованих територіях, чи навіть залучення цивільних людей до організації військових операцій прямо заборонені статтею 51 четвертої Женевської конвенції 1949 року. Відповідно, примусова мобілізація цивільного населення на окупованих територіях є ще одним воєнним злочином Росії.