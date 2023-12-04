Сили ППО знищили усі безпілотники

В ніч на 4 грудня росіяни атакували Івано-Франківську область ударними дронами Shahed. Сили ППО знищили усі безпілотники, які намагалися вразити об’єкти критичної інфраструктури Прикарпаття.

Як повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, обійшлося без жертв та значних руйнувань.

«На світанку під час повітряної тривоги сили ППО знищили ворожі безпілотники на території нашої області. На місці падіння уламків працюють відповідні служби», –написала у Facebook Світлана Онищук.

Повітряна тривога на Прикарпатті тривала з 3:12 до 4:52 ранку. За інформацією Повітряного командування «Захід», окрім Івано-Франківської, протиповітряна оборона працювала у Хмельницькій та Тернопільській областях, знищивши 4 БпЛА.

Загалом 4 грудня українські військові знищили 18 ударних БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59 у дев’яти областях України.