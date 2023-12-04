Росіяни запустили по Україні 23 БпЛА

В ніч на 4 грудня росіяни атакували Україну ударними дронами Shahed та керованою авіаційною ракетою. Про це повідомили у Повітряних силах.

Росія атакувала 23-ма ударними БпЛА типу Shahed з мису Чауда, що у тимчасово окупованому Криму, та керованою авіаційною ракетою Х-59 з повітряного простору окупованої Херсонщини.

«До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України», – йдеться у повідомленні.

Як повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, росіяни планували атакувати критичну інфраструктуру на Івано-Франківщині.

«На світанку під час повітряної тривоги сили ППО знищили ворожі безпілотники на території нашої області. На щастя, обійшлося без жертв та значних руйнувань. На місці падіння уламків працюють відповідні служби», – написала у Facebook Світлана Онищук.

За інформацією Повітряного командування «Захід» вночі на заході України ППО знищила 4 БпЛА. Протиповітряна оборона працювала у Хмельницькій, Івано-Франківській та Тернопільській областях.

Як повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, під час тривоги у повітряний простір Львівської області залетів один ударний безпілотник типу «Shahed».

«Він постійно змінював курс. Збити його вдалося за межами нашої області. Постраждалих чи руйнувань на Львівщині нема», – повідомив Максим Козицький.

Загалом в результаті бойової роботи українськів військові знищили 18 ударних БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Протиповітряна оборона працювала у щонайменше дев’яти областях України.

Нагадаємо, у ніч на 3 грудня Росія вчергове атакувала області України безпілотниками іранського виробництва Shahed. 10 із 12 випущених БпЛА вдалося збити над Хмельницькою та Миколаївською областями.