Росіяни хочуть застосувати тактику масованого 3-хвильового каскаду для удару по Україні

До річниці з початку війни, 24 лютого, росіяни спробують вчергове атакувати ракетами цивільну та енергетичну інфраструктуру України. Про це розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв’ю «24 каналу».

За його словами, у Росії зараз відчувається дефіцит ракет, проте до роковин від початку повномасштабної війни, на 24 лютого, вони спробують накопичити той обсяг, який завжди використовують для «масованого 3-хвильового каскаду».

«На 24 лютого вони спробують накопичити той об’єм, який завжди використовують для масованого 3-хвильового каскаду, і показати, що в них ще є «порох у порохівницях». Вони дійсно шукають іншу тактику для того, щоб якось знизити свої ракетні витрати, тому що їхня ракетна спроможність уже не дуже на високому рівні. Особливо з високоточними ракетами, маються на увазі «Калібри», «Іскандери», «Онікси», – заявив він.

Подоляк звернув увагу на те, що кількість ракет у масованих ракетних ударах росіян останнім часом зменшується. Причина у тому, що росіяни відчувають ракетне виснаження.

«Вони не можуть виробляти сучасні високоточні ракети, розроблені ще на початку 2000-х років. Вони не можуть це робити, тому що не мають змоги обходити ключові санкції»,

– додав він.

Також радник Офісу президента додав, що незалежно від того, яку тактику російські загарбники будуть застосовувати, у цьому не буде жодного військового сенсу.

«Чи ми будемо якось інакше на них дивитися, чи ми скажемо: «так ми вас уже боїмося, давайте вже якось закінчувати цю війну, давайте ми визнаємо, що ви маєте право вбивати нас»? Ми ж з вами це не зробимо – ми розуміємо», – наголосив Подоляк.