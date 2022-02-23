Слідчий комітет Російської Федерації планує судити українських військових та урядовців за сфабрикованими справами

Слідчий комітет Росії опублікував перелік українських політиків, урядовців та військових, які нібито причетні до вбивств російськомовних людей Донбасу. У списку багато колишніх очільників міністерств, а також екс-голова Дніпропетровської ОДА Ігор Коломойський. Про це повідомила «Українська правда».

У повідомленні російського слідчого комітету зазначено, що українці стріляють по цивільній інфраструктурі — школах, лікарнях, дитячих садках і їхні наміри вбивств мешканців Донбасу свідомі.

«Гинуть жінки, діти та старі люди. Зруйновано та пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури та життєдіяльності. В результаті серед поранених – не менше ніж 5500 мирних жителів. Понад 2600 цивільних осіб загинуло. Знищено та частково зруйновано понад 2200 об'єктів цивільної інфраструктури», – цитує видання Слідком Росії.

Слідчий комітет РФ заявив, що встановив причетність до скоєння злочинів 85 військовослужбовців Збройних сил та інших силових структур України. Серед перелічених людей вказуються як чинні військовослужбовців ЗСУ, так і колишні. Зокрема командувачі військово-морських сил ЗСУ Ігор Воронченко, військово-повітряних сил ЗСУ Сергій Дроздов, високомобільними десантними військами ЗСУ Михайло Забродський.

Причетними до «заклику до здійснення терористичної діяльності» РФ називає заступника міністра МВС Антона Геращенка та колишнього міністра оборони Анатолія Гриценка, зазначаючи, що Гриценка вже засудили заочно на 6 років.

Колишній міністр оборони Валерій Гелетей та екс-керівник Генштабу Віктор Муженко, за переконанням Слідкому, «віддавали накази повного знищення національної групи російськомовних громадян, які проживають на території ЛНР і ДНР».

Також «притягуються до кримінальної відповідальності» колишній очільник МВС Арсен Аваков, колишній голова Дніпропетровської ОДА Ігор Коломойський та колишній голова Верховної Ради Олександр Турчинов.

Російські слідчі кажуть, що знають поіменно всіх учасників «Правого сектору» та батальйону «Азов» і мають докази їхніх злочинів проти мирних громадян Донбасу. А також за такі ж злочини планує судити командирів бригад і батальйону «Айдар».

Слідчий комітет планує організувати судовий процес над «військовими злочинцями». Список фігурантів продовжує поповнюватись.

Нагадаємо, СБУ розсекретила і оприлюднила розмови бойовиків так званих «ДНР» і «ЛНР», які спровокували загострення на Донбасі. На оприлюднених записах чутно, як терористи та мешканці тимчасово окупованих територій між собою зізнаються, що самі влаштовують провокації та обстрілюють мирне населення.