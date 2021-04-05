За даними CNN, Росія стягнула в Арктику безпрецедентну кількість озброєння

Росія накопичує безпрецедентну військову могутність в Арктиці та тестує там новітнє озброєння. Cупутникові знімки компанії космічних технологій Maxar дають підстави стверджувати про постійне та значне нарощування російських військових баз та техніки на арктичному узбережжі країни, а також обладнання підземних сховищ для високотехнологічної зброї, пише CNN.

Як повідомляється, Москва розмістила на Півночі бомбардувальники та реактивні літаки Міг-31, а також нові радіолокаційні системи біля узбережжя Аляски.

Експерти з питань озброєння непокояться однією російською «супер-зброєю» – «Посейдон 2М39 Torpedo». Це безпілотний підводний апарат з ядерним устаткуванням. Торпеда може рухатись біля прибережної зони, зокрема і на американському морському дні. Якщо використати торпеду за призначенням, то радіоактивні хвилі, що викликають цунамі, зроблять смуги американського узбережжя непридатними для життя протягом десятиліть. Розробка торпеди форсується президентом РФ Володимиром Путіним, який вимагає нових здобутків у тестуванні від міністра оборони Сергія Шойгу.

Норвезький віце-адмірал Нілс Андреас Стенсеннес у коментарі зазначив, що його агентство оцінює «Посейдон» як «частину нового типу ядерної стримувальної зброї. Він знаходиться на етапі тестування. Але це стратегічна система, і вона спрямована на цілі ... і може виходити далеко за межі регіону, де вона тестується зараз».

Зображення з супутника свідчать про накопичення російських військових баз та обладнання на береговій лінії, а також про наявність підземних сховищ, ймовірно, призначених для «Посейдону» та іншої високотехнологічної зброї.

Так виглядала база в 2015 році Фото: CNN

Так ця ж база виглядала в 2020 році Фото: CNN

«Російське обладнання включає в себе бомбардувальники та мережі MIG31BM, а також нові радарні системи, близькі до узбережжя Аляски», – пише CNN.

Працівник Державного департаменту США прокоментував, що «явно є військовий виклик від росіян у Арктиці».

«Це має наслідки для США та їхніх союзників, не в останню чергу через те, що це створює здатність до силового проєкту аж до Північної Атлантики», – сказав він.

Зображення з супутника показують повільне та методичне зміцнення аеродромів у декількох місцях уздовж російського узбережжя.

Американські чиновники непокояться, що озброєння може використовуватися для встановлення фактичного контролю над тими областями Арктики, які невздовзі вивільняться від криги, а поки нікому не належать.

Зауважимо, що згідно з міжнародним правом, Північний полюс і прилеглий до нього регіон Північного Льодовитого океану зараз не належить жодній країні. П'ять оточуючих цей регіон арктичних країн, Росія, Канада, Норвегія, Данія (через Гренландію) і США володіють правами на 370-кілометрову виключно економічну зону біля своїх берегів, а територія за нею знаходиться у віданні агентства ООН International Seabed Authority.

До слова, як інформував ZAXID.NET, 30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак у Верховній Раді заявив, що Росія під виглядом підготовки до військових навчань «Запад 2021» стягує війська до кордону з Україною: у Брянську і Воронежську області РФ та в окупований Крим. За його словами, вздовж російсько-українського кордону та на окупованих територіях Донбасу і Криму перебувають 28 батальйонних тактичних груп РФ.