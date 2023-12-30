У ніч на 30 грудня російські військові знову атакували Україну ударними безпілотниками Shahed. Про це йдеться в зведенні Генштабу.

Зазначається, що українська протиповітряна оборона збила 5 із 10 запущених Росією дронів-камікадзе. Shahed прямували з Миколаївської області в напрямку Одещини, потім змінили напрям руху на Вінницьку та Кіровоградську область, звідки кілька груп БПЛА попрямували на Черкаську та Хмельницьку області.

У Повітряних силах уточнили, що ворог запускав БпЛА із окупованого мису Чауда в Криму. ППО збила 5 безпілотників в межах Миколаївської, Херсонської та Хмельницької областей.

Загалом упродовж доби ворог завдав 150 ракетних та 74 авіаційних ударів, здійснив 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Нагадаємо, у ніч із 28 на 29 грудня росіяни завдали масованого удару по всій території України. Спочатку Росія запустила кілька груп безпілотників типу Shahed, а під ранок – крилаті ракети. Наразі відомо про загиблих та поранених, а також пошкодження інфраструктури в Одесі, Харкові, Запоріжжі, Києві, Дніпрі та Львові.