Російські пускові установки міжконтинентальних балістичних ракет «Ярс»

Росія повідомила США про відтермінування на невизначений час переговорів зі стратегічної стабільності в межах Договору про скорочення й обмеження ядерних озброєнь (СНО-3)

Про це в коментарі CNN повідомив представник Державного департаменту США.

«Сполучені Штати та Російська Федерація мали провести засідання Двосторонньої консультативної комісії за договором СНО-3 в Каїрі для обговорення виконання договору у вівторок, 29 листопада. Російська сторона поінформувала США про те, що Росія в односторонньому порядку відклала зустріч і заявила, що запропонує нові дати», – зазначили у відомстві.

За інформацією джерела, США і Росія мали провести у Каїрі засідання двосторонньої консультативної комісії щодо нового договору про скорочення арсеналів розгорнутих стратегічних ядерних озброєнь. Однак Кремль в односторонньому порядку відклав зустріч і «заявив, що запропонує нові дати».

Представник Держдепу повідомив, що Сполучені Штати готові перенести переговори так, щоб вони відбулися якнайшвидше, бо «відновлення інспекцій – пріоритет для збереження договору як інструменту стабільності».

Раніше цього місяця США і Росія погодилися відновити проведення зустрічей у рамках договору про скорочення ядерних озброєнь New START, які були призупинені ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У серпні Росія призупинила співпрацю з інспекціями в рамках договору, пояснивши це обмеженнями на поїздки, запровадженими через її повномасштабне вторгнення в Україну.

New Start – остання угода про контроль над озброєннями між двома найбільшими ядерними державами світу. СНО-3, також відомий як New START, був підписаний терміном на 10 років у Празі навесні 2010 року. Він набрав чинності 5 лютого 2011 року. Сполучені Штати 3 лютого 2021 року продовжили дію New Start.

Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь встановлює обмеження на кількість розгорнутих міжконтинентальних ядерних озброєнь, які можуть мати США і Росія. Вашингтон та Москва мають проводити інспекції ядерних об'єктів один одного, але їх не було з 2020 року через пандемію Covid-19. СНО-3 передбачає, що кожна зі сторін скорочує свої запаси ядерних боєзарядів до 1550 одиниць, і до 700 одиниць для розгорнутих носіїв – міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів і важких бомбардувальників.