Військові експерти вважають «Орлан» наймасовішим і найуспішнішим російським безпілотником

Західні виробники через фірми-посередники продовжують постачання до Росії складників для безпілотника «Орлан-10». За неповний 2022 рік компанії поставили російській владі компоненти на 1,65 мільярда рублів. Про це йдеться в поширеному 15 грудня спільному розслідуванні видання «Важные истории», агенції Reuters та Британського інституту оборонних досліджень (RUSI).

Як йдеться у розслідуванні, з січня до жовтня 2022 року російський «Спеціальний технологічний центр» (СТЦ) – виробник безпілотників «Орлан», який перебуває під санкціями, через посередників придбав західних складників на суму понад 25 млн доларів, стверджують журналісти і співробітники Британського інституту оборонних досліджень.

У версії дрона «Орлан-10» широко використовується мікроелектроніка американських Analog Devices, Texas Instruments, компанії Xilinx (належить AMD) та тайванської Getac, а також японські двигуни Saito.

У розслідуванні сказано, що частину іноземних компонентів для виробництва дронів (приблизно на 300 млн рублів з січня до травня) СТЦ закупила у російської мережі «Сітілінк». Ще один постачальник електроніки – петербурзька компанія «СМТ-Айлогік». Таким чином, СТЦ забезпечила цій фірмі 80% виторгу торік.

«СМТ-Айлогік» отримувала західні компоненти від фірми Asia Pacific Links (Гонконг), пишуть журналісти. З початку війни в Україні, за їхніми даними, закупівлі становили приблизно 6 мільйонів доларів. Номінальний власник Asia Pacific Links – громадянин Росії Антон Трофімов.

Крім того, компоненти для «Орланів» «СМТ-Айлогік» купувала у американської компанії Ik Tech. Її також заснував росіянин із американським громадянством, якого звати Ігор Каждан. З 2018 до 2021 року він поставив майже 1400 процесорних модулів GUM3703FEBY, знайдених після російських обстрілів в Україні серед уламків «Орланів».

У лютому, за два тижні до російського вторгнення, Каждана заарештували за звинуваченням у контрабанді продукції військового та подвійного призначення до Росії. Він зізнався, що почав вести бізнес із російськими фірмами у 2016 році «в обхід експортних обмежень».

Зазначимо, що Росія використовує «Орлани» з 2014 року для розвідки та наведення вогню. Крім цього, з дронів можуть перехоплювати переговори та глушити мобільний звʼязок. Також із «Орланів» розсилали пропагандистські повідомлення українським військовим. Військові експерти вважають «Орлан» наймасовішим і найуспішнішим російським безпілотником.