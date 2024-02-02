Росіяни застосували для нападу 25 ударних безпілотників

У ніч на п’ятницю, 2 лютого, Росія здійснила новий масований удар безпілотниками по енергетичній інфраструктурі південних та центральних областей України. Внаслідок нічної атаки на Кривий Ріг у Дніпропетровській області знеструмлені побутові та промислові споживачі, повідомили в прес-службі НЕК «Укренерго».

Як повідомляється, одна з підстанцій НЕК «Укренерго» зазнала пошкодження у результаті нічної атаки російськими безпілотниками. Повідомляється, що фахівці «Укренерго» та ДСНС оглядають обладнання. Після цього розпочнуться аварійно-відновлювальні роботи.

Як розповів очільник обласної ради Дніпропетровщини Микола Лукашук, три «шахеди» збили оборонці з Повітряного командування «Схід». Однак були і влучання, що призвело до знеструмлення понад 40 тис. абонентів, зокрема, і двох шахт. Під землею залишилися понад сотня робітників — частину з них уже підняли на поверхню.

Своєю чергою, за інформацією голова Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, ворог завдав удару по критичній інфраструктурі Кривого Рогу, внаслідок чого без світла залишились 100 тис. абонентів.

«Внаслідок ворожої атаки без електрики залишилося близько 100 тис. абонентів Саксаганського, Довгинцівського та Покровського районів міста, у тому числі – частина лікарень, садків та шкіл міста, лінія швидкісного трамвая, міського трамвая та тролейбус», – йдеться в повідомленні.

На двох шахтах заблоковано 113 шахтарів, організовано рятувальну операцію. Відновлення подачі електроенергії продовжується.

«Станом на 07:00 вдалося відновити подачу електрики 60 тис. абонентів, усі лікарні – з електроенергією. Відновив роботу тролейбус та міський трамвай. Швидкісний поки що не працює. Котельня «Теплоцентралі» №2 також знеструмлена (район вул. В. Великого, «Вечірній», «Східні» та Дніпрошосе)», – додав Вілкул.

Також вночі вибухи чули на Кіровоградщині, однак повідомлень про руйнування чи постраждалих наразі не надходили.

Як повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України, для нападу росіяни застосували 25 ударних безпілотників-камікадзе типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України вдалося знищити 11 з них.