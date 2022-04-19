росіяни обстріляли Московський район міста з «Ураганів»

У вівторок, 19 квітня, внаслідок російського обстрілу в Харкові загинули четверо людей, ще 14 мирних мешканців отримали поранення. За інформацією Харківської обласної прокуратури, о 13:20 росіяни обстріляли Московський район міста з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок обстрілу пошкоджені понад 10 житлових будинків, гаражі та супермаркет.

«За даними слідства, 19 квітня близько 13:20 російські військовослужбовці обстріляли з реактивних систем залпового вогню «Ураган» Московський район м. Харкова. Внаслідок обстрілу загинуло 4 людини. Ще 14 мирних мешканців поранено», – зазначено у повідомленні прокуратури.

Фото Харківської обласної прокуратури

Досудове розслідування здійснює СВ Управління СБУ в Харківській області.

Раніше ZAXID.NET інформував, що росіяни обстріляли житловий район Харкова, внаслідок чого загинули десятеро людей, 35 отримали поранення. Пошкоджено та зруйновано кілька будинків. 17 квітня щонайменше п'ятеро людей загинули внаслідок російського обстрілу міста. А вчора двоє людей загинули від ворожих обстрілів харківських дитмайданчиків.