Внаслідок атаки пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури

Російські війська ввечері у середу, 18 лютого, завдали удару по Лозівській громаді на Харківщині. Внаслідок атаки пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури – найбільшу котельню міста та систему водопостачання. Про це повідомив міський голова Сергій Зеленський.

За його словами, через обстріл була знеструмлена найбільша котельня Лозової, яка забезпечує теплом майже 16 тис. абонентів. У місті зберігається мінусова температура, тому всі служби працюють у посиленому режимі, аби втримати систему та не допустити ще більших втрат тепла. Мер закликав мешканців не втручатися у внутрішньобудинкові мережі без погодження з комунальниками. У громаді продовжують працювати пункти незламності.

Крім того, пошкодження зазнали й інші об’єкти критичної інфраструктури, що спричинило серйозні перебої з водопостачанням. Комунальні служби та енергетики залишаються на місцях і намагаються відновити подачу води.

Зеленський наголосив, що міська влада готує додаткові рішення для стабілізації ситуації. Однак деталі публічно не розголошують з міркувань безпеки жителів та об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, ввечері 17 лютого російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Унаслідок обстрілу одна жінка загинула, ще шестеро людей отримали поранення.