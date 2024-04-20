Пожежа на нафтобазі у Смоленській області після нічної атаки безпілотників

У ніч на суботу, 20 квітня вісім областей Росії атакували безпілотники. Інформацію, яку першими оприлюднили місцеві Telegram-канали, згодом офіційно підтвердили влада регіонів та російське міноборони.

Зокрема міноборони країни-агресорки поскаржилося, що безпілотники були зафіксовані над Білгородською, Брянською, Курською, Тульською, Смоленською, Рязанською, Калузькою та Московською областями. У традиційній для пропагандистів манері відомство відзвітувало про збиття 50 безпілотників.

Російські пабліки повідомляють, що біля міста Старий Оскіл в Бєлгородській області пролунали вибухи та у небі було видно яскравий спалах». Очевидці відзняли пожежу за межами міста. За деякими даними у низці районів міста частково зникло світло й електроенергія. Довкола міста розташовані військові частини.

Також відомо, що безпілотники вразили дві електропідстанції у Калузі та Брянську.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз написав, що над Вигоницьким районом начебто було «знищено» п’ять дронів. Внаслідок падіння збитого БПЛА виникла пожежа на об’єкті енергетичної інфраструктури.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков поінформував про «атаку БПЛА» на село Істобне Губкінського міського округу.

«Внаслідок падіння без детонації постраждалих немає, пошкоджено літню веранду приватного житлового домоволодіння. Оперативні служби працюють на місці події», – зазначив він.

Влада повідомила, що над Курською областю сили ППО «знищили» чотири безпілотники.

Також у ніч на 20 квітня у Кардимівському районі Смоленської області Росії унаслідок нібито атаки дронів спалахнула пожежа на об'єкті паливно-енергетичного комплексу.

Губернатор регіону Васілій Анохін у Telegram не назвав конкретний об’єкт, але ймовірно, йдеться про нафтобазу компанії «Лукойл».

«Унаслідок роботи сил ППО літальні апарати були збиті. Проте внаслідок падіння уламків сталося загоряння ємності з пально-мастильними матеріалами», – написав Анохін і додав, що пожежникам довелося гасити відкрите полум’я.

Обережно! Ненормативна лексика

В районі, куди влучили дрони, розташована нафтобаза «Кардимово», що належить компанії «Лукойл-Центрнефтепродукт». Кордон з Україною від неї за 284 км.

Українська влада цю інформацію наразі не коментувала.