Вдень 26 листопада росіяни обстріляли Суми

Вдень вівторка, 26 листопада, росіяни атакували станцію техобслуговування у Сумах. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Вибухи у Сумах пролунали близько 12:00. Як повідомив «Суспільному» виконувач обов’язків міського голови Артем Кобзар, росіяни вдарили по приміщенню станції техобслуговування, яка розташована на одній з автостоянок на Проспекті Свободи. За словами Володимира Зеленського, ймовірно, окупанти атакували місто з ракетної системи залпового вогню.

«Дві людини, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним та близьким. Ймовірно, під завалами є ще людина. Пошкоджені цим ударом також і будинок, дитячий садок поруч», – сказав Володимир Зеленський.

У Сумській міській адміністрації уточнили, що також зазнали пошкоджень два багатоповерхових будинки, будівля закладу профтехосвіти та 13 автомобілів.

Володимир Зеленський наголосив, щоб уникнути російських ударів по українських містах, необхідно знищити зброю та пускові установки окупантівв на території Росії.

«Саме тому для нас настільки важлива можливість завдавати ударів по російській території. Це те єдине, що на сьогодні здатне обмежити російський терор і взагалі російську можливість воювати. Я вдячний усім партнерам, які це розуміють і пояснюють це іншим», – сказав Володимир Зеленський.

На місці події працюють екстрені служби, рятувальники локалізували осередки горіння та розбирають завали. Пресслужба ДСНС також опублікувала фото наслідків російського обстрілу.