Перед вибухом Повітряні сили попередили про загрозу балістичної ракети з Криму

Російські військові завдали удару ракетою по цивільній інфраструктурі Одеси вдень 18 листопада. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

У понеділок, 18 листопада, в Одесі близько 12:00 пролунав вибух. Перед цим Повітряні сили попередили про загрозу балістичної ракети із Криму.

«Російські терористи здійснили ракетну атаку на Одесу. Є жертви та поранені. Пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки», – зазначив Кіпер.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що удар росіян був цілеспрямованим.

«В Одесі росіяни вбили людей цілеспрямованим ударом по цивільній інфраструктурі. Російські вбивці навіть не приховують своїх намірів», – йдеться у дописі.

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що росіяни вдарили по центру Одеси, внаслідок атаки загинуло щонайменше 8 мешканців, є також поранені. За його словами, ще одна ракета влучила в будівлю навчального закладу, проте вона не розірвалася.

О 13:04 в Одеській ОВА підтвердили, що попередньо внаслідок російської атаки 8 загиблих та 18 поранених. Серед постраждалих є одна дитина, четверо людей у важкому стані.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський удар. За його словами, внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирний будинок, університет та адмінбудівлю.

«Це не випадкові удари – це показові удари. Після дзвінків та зустрічей з Путіним, після всіх брехливих пліток у медіа про нібито «утримання» від ударів. Росія показує, що її цікавить насправді: тільки війна. І цей сигнал варто почути у всіх частинах світу, від залів, де зустрічаються члени «Групи двадцяти», до всіх столиць світу», – написав президент.

Він також опублікував відео з наслідками ракетної атаки.

Доповнено о 14:14. Голова Одеської ОВА уточнив, що серед загиблих внаслідок атаки є медики, поліцейські та цивільні. Кількість поранених станом на 14:00 зросла до 39 людей, серед них 4 дитини віком 7, 10 та двоє 11 років.

«Діти у стані середнього ступеня важкості шпиталізовані. Також у лікарнях 30 дорослих, з них троє у вкрай важкому стані. Наші лікарі роблять все можливе та неможливе, аби зберегти життя та здоров’я кожному. Іншим постраждалим допомога була надана на місці», – додав Кіпер

Правоохоронці фіксують наслідки терористичного акту росіян проти цивільного населення.

Нагадаємо, ввечері неділі, 17 листопада, російські окупанти завдали удару балістичною ракетою по житловій забудові Сум. Ворожий снаряд влучив по 9-поверховій житловій будівлі, було відомо про 11 загиблих.