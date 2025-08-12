Ракетний удар завдали у ніч на 12 серпня по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ

В ніч на вівторок, 12 серпня, російські війська здійснили ракетний удар по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України.

У дописі наголошують, що особовий склад повідомили про небезпеку належним чином одразу після надходження сигналу про можливу атаку. Однак під час переміщення до обладнаних укриттів та сховищ, група військовослужбовців потрапила в зону ураження касетних боєприпасів. Наразі повідомляють про одного загиблого та 11 поранених різних ступенів тяжкості. Ще 12 військовослужбовців звернулося за медичною допомогою зі скаргами на акубаротравму та гострий стрес.

«На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога», – зазначають у повідомленні.

Сухопутні війська наголошують, що з метою збереження життя та здоров’я людей триває постійна робота з обладнання навчальних центрів, полігонів та інших військових об’єктів надійними укриттями. Вживають також додаткові заходи безпеки для захисту військовослужбовців під час ракетних та повітряних атак.

Нагадаємо, російські військові у вівторок, 29 липня, завдали ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів ЗСУ, внаслідок чого троє військових загинули.