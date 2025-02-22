Росіяни вдруге за день вдарили по Костянтинівці

Росіяни вдруге за день обстріляли місто Костянтинівка Донецької області. Внаслідок атаки загинула місцева жителька. Про це у суботу, 22 лютого, повідомили у Офісі генерального прокурора.

За даними слідчих, росіяни вдарили по житловій забудові міста о 15:35. Окупанти завдали по місту 3 авіаударів, ймовірно, використавши для цього бомби ФАБ-250 з модулем УМПК. Один з боєприпасів влучив у багатоквартирний будинок. Внаслідок атаки загинула 69-річна місцева жителька, ще троє людей – двоє містянок і чоловік отримали травми.

«У них діагностовано мінно-вибухові травми, контузії, осколкове поранення й струс головного мозку. Потерпілим надано медичну допомогу та доставлено до лікарні», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки також зазнали пошкоджень сім багатоквартирних будинків, лінія газопроводу,12 гаражних приміщень і магазин.

Зазначимо, що вранці 22 лютого росіяни скинули на Костянтинівку сім авіабомб. Внаслідок атаки загинули щонайменше двоє людей – чоловіки 62 та 72 років. Повідомлялось, що під завалами ще можуть перебувати люди.