Ракетою росіяни вдарили по приватному сектору на Сумщині

У ніч на середу, 30 жовтня, росіяни завдали удару ракетою невстановленого типу, а також 62 безпілотниками. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

В ніч на середу російські війська завдали удару ракетою невстановленого типу із Бєлгородської області по приватному сектору на Сумщині. Крім цього, вони застосували під час атаки 62 БПЛА типу «Shahed» та безпілотники невстановленого типу. При цьому, не припиняли обстрілювати керованими авіабомбами прифронтову територію на Сумському, Харківському та Донецькому напрямках.



Сили ППО збили 33 ворожих безпілотники у Київській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях. Ще 25 БПЛА було локаційно втрачено.

Результат роботи ППО вночі 30 жовтня

Наслідки російської атаки 30 жовтня

У Києві внаслідок атаки зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському районі. В багатоповерховому житловому будинку виникла пожежа, постраждали 9 осіб, серед яких є дитина. За іншою адресою в цьому ж районі в адміністративній будівлі також виникло займання.

Крім цього, вибухи лунали на Хмельниччині. Сили ППО ліквідували три російські безпілотники.