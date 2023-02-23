За даними української розвідки, росіяни випадково збивали не тільки свої літаки, а й гелікоптери

Російська армія збила декілька власних літаків у перші дні повномасштабного вторгнення в Україну. Через це Росії не вистачало пілотів із досвідом бойових дій із залученням сухопутних сил, повідомляє Financial Times, посилаючись на власні джерела.

«Можливо, йдеться не про двозначні цифри збитих літаків, але їх було більше, ніж один або два», – сказав виданню колишній високопосадовець США.

У статті також йдеться, що Росія могла відчувати брак досвідчених пілотів, які могли б діяти на полі бою із залученням сухопутних військ.

«Можливо, у них не було пілотів з бойовим досвідом, які були б готові літати над Україною і ризикувати собою в цій божевільній обстановці», – припустив співрозмовник видання.

Інформацію про збиті винищувачі підтвердив виданню заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький. ГУР дізналася про «дружній вогонь» серед окупантів завдяки перехопленням. Росіяни збивали не тільки літаки, а й гелікоптери.

«Так вийшло. Влучення були з артилерії, з танків, і ми це бачили навіть за нашими перехопленнями їхніх розмов. Вони збивали власні гвинтокрили, і вони збивали власні літаки», – розповів Скібіцький.

Нагадаємо, згідно з даними українського Генштабу, росіяни станом на 23 лютого втратили в Україні 299 літаків та 287 гелікоптерів.