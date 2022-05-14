Із 40 зв’язківців Збройних сил РФ, які були відряджені на острів Зміїний, живими повернулися 8

В окупований Севастополь звозять вбитих і поранених російських військових із острова Зміїний. За інформацією української розвідки, з 40 зв’язківців Збройних сил РФ, які були відряджені на острів Зміїний, живими повернулися 8. Також із острова евакуювали десять тіл загиблих. Всі вони – військовослужбовці частини спецзв’язку збройних сил РФ, яка дислокується в окупованому Севастополі.

Також, за інформацією розвідки, на сьогодні у севастопольському військовому шпиталі переповнені відділення хірургії та травматології. У зв’язку з високим навантаженням в палатах розміщують по 40 ліжок.

«Через велику кількість поранених, на території Криму активно ведеться кампанія щодо донорства крові. Окупаційна влада вимагає від підприємців відправляти працівників до пунктів здачі крові. При цьому, донором може стати хто завгодно – жодних медичних документів не вимагається, обстеження не проводять», – повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

Окрім того, на «державні підприємства» окупованого Криму надійшло розпорядження окупаційної влади про відправлення до місцевих військкоматів чоловіків. Кількість залежить від загальної кількості працевлаштованих. Їм пропонують підписати контракти зі Збройними силами РФ на строк від трьох місяців до одного року. Обіцяють несення служби на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей.

Зазначимо, що острів Зміїний має стратегічне значення як для України, так і для російських загарбників. Росіяни намагаються встановити системи ППО на острові Зміїний.

Нагадаємо, що у минулі вихідні на Зміїном ЗСУ підірвали вертоліт із росіянами, а також знищили три катери та майже півсотні військових. Також українські військові підбили ворожий корабель тилового забезпечення «Всеволод Бобров».