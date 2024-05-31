Полонський районний суд відмовив громадянину Російської Федерації у позові про додатковий строк на відчуження земельної ділянки в Україні. Про це 30 травня повідомили на сторінці Хмельницького апеляційного суду у Facebook.

Уродженець міста Полонне Хмельницької області, який отримав російське громадянство, звернувся до місцевого суду з позовом із проханням надати йому додатковий строк на відчуження 2,5 га землі, яку вспадкував після смерті батька.

За словами позивача, 16 лютого 2022 року він отримав в Україні свідоцтво про право на спадщину, а після оформлення необхідних документів поїхав до Росії, щоб «владнати питання з продажем там квартири й отриманням пенсії». Чоловік нібито мав намір повернутися в Україну, проте не зміг перетнути кордон через початок повномасштабної війни. Тому пропустив строк для виконання зобов’язання щодо відчуження землі.

Під час розгляду справи прокурор просив залишити позов без задоволення. Оскільки, на його думку, твердження позивача не відповідають дійсності. Зокрема, 2 червня 2022 року чоловік незаконно уклав договір з агротовариством про оренду успадкованої земельної ділянки. Також спадкоємець не надав доказів, які б свідчили про намір повернутися до України.

Суд дійшов висновку, що позивач усе ж мав можливість здійснити відчуження спірної землі у строк, передбачений законом, тому ділянку у нього конфіскують.