Російські війська найближчим часом не зможуть оточити Бахмут, хоч і мають певні успіхи в штурмі міста

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що росіяни змогли дещо просунутися навколо Бахмута, однак навряд чи окупанти зможуть найближчим часом оточити місто. Про це йдеться у новому звіті ISW.

Як повідомляв ISW 3 березня, українські сили, ймовірно, створюють умови для контрольованого відходу із особливо складних ділянок східного Бахмута, хоча наразі незрозуміло, чи українське командування вирішило відступити.

Українські офіційні особи нещодавно повторили, що ЗСУ все ще контролюють ситуацію в Бахмуті, але відзначили, що обставини стають дедалі складнішими, і що росіяни залучили найпередовіші та найбільш підготовлені елементи ПВК «Вагнера».

«Російський прогрес у Бахмуті був повільним і поступовим і не означає, що російські війська зможуть незабаром оточити Бахмут, а тим більше, що вони зможуть взяти місто фронтальними штурмами», – йдеться у звіті ISW.

Аналітики припускають, що росіяни, імовірно, мали намір оточити українські сили в Бахмуті, але українське командування дало сигнал, що швидше за все відступить, ніж ризикує потрапити в оточення.

ISW оцінює, що українські сили мають набагато більше шансів відійти, ніж потрапити в оточення, і що українці все ще зможуть утримати свої позиції в Бахмуті, якщо вони вирішать спробувати.

До того ж російські війська зазнають значних втрат під час цього просування. Остаточне рішення щодо того, відходити з міста чи ні, українське командування, прийматиме залежно від того, чи зможуть вони змусити росіян дійти до кульмінацій у своїх наступах.

Нагадаємо, напередодні в Генштабі ЗСУ повідомили, що українські оборонці продовжують тримати позиції у Бахмуті.