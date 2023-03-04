Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) припустили, що українські Сили оборони, імовірно, готують контрольований відхід із частини Бахмута. Про це йдеться у звіті ISW, опублікованому 3 березня.

В інституті припускають, що українські військові, схоже, створюють умови для контрольованого відходу з частини Бахмута. Російські війська намагаються захопити Бахмут приблизно з травня 2022 року і зазнали величезних втрат.

«Якщо українське військове командування вважатиме за необхідне вивести війська з Бахмута, воно, ймовірно, проведе обмежений і контрольований відхід з особливо важких секторів Бахмута», – йдеться у звіті.

У зведенні британської розвідки також ідеться, що українська оборона Бахмута перебуає під сильним тиском.

«Регулярна російська армія та сили "групи Вагнера" просунулися далі в північні передмістя міста, які зараз є утримуваним Україною рубежем, вразливим для російських атак з трьох боків», - йдеться у повідомленні розвідки.

Зазначається, що Україна посилює цей район елітними підрозділами, і за останню добу в місті було зруйновано два ключові мости, включно з мостом що з'єднує Бахмут із останнім основним маршрутом постачання в Часовому Яру.

Нагадаємо, у Генштабі раніше повідомляли, що росіяни намагаються оточити Бахмут.