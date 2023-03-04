У ISW прокоментували можливий відхід Сил оборони з Бахмута
Аналітики припускають, що українське командування готує відведення військ із частини міста
Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) припустили, що українські Сили оборони, імовірно, готують контрольований відхід із частини Бахмута. Про це йдеться у звіті ISW, опублікованому 3 березня.
В інституті припускають, що українські військові, схоже, створюють умови для контрольованого відходу з частини Бахмута. Російські війська намагаються захопити Бахмут приблизно з травня 2022 року і зазнали величезних втрат.
«Якщо українське військове командування вважатиме за необхідне вивести війська з Бахмута, воно, ймовірно, проведе обмежений і контрольований відхід з особливо важких секторів Бахмута», – йдеться у звіті.
У зведенні британської розвідки також ідеться, що українська оборона Бахмута перебуає під сильним тиском.
«Регулярна російська армія та сили "групи Вагнера" просунулися далі в північні передмістя міста, які зараз є утримуваним Україною рубежем, вразливим для російських атак з трьох боків», - йдеться у повідомленні розвідки.
Зазначається, що Україна посилює цей район елітними підрозділами, і за останню добу в місті було зруйновано два ключові мости, включно з мостом що з'єднує Бахмут із останнім основним маршрутом постачання в Часовому Яру.
Нагадаємо, у Генштабі раніше повідомляли, що росіяни намагаються оточити Бахмут.