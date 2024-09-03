Пошкоджена унаслідок ракетної атаки будівля університету у Сумах, 3 вересня

Увечері 3 вересня російська армія завдала авіаційного удару по будівлі одного з університетів в Сумах. Попередньо, ворог застосував керовану авіаційну бомбу. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

У міській раді Сум зазначили, що наразі відомо про одного травмованого чоловіка, йому надали медичну допомогу. На місці події працюють необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються.

Зазначимо, близько 20-ї години Повітряні сили оголосили тривогу на Сумщині. Вибух у місті пролунав приблизно о 21:30.

Нагадаємо, вдень 3 вересня російські війська вдарили двома балістичними ракетами по території навчального закладу і лікарні в Полтаві. Одна з будівель Інституту зв’язку була частково зруйнована. За останніми даними, щонайменше 271 поранений та 51 загиблий унаслідок ворожої атаки по місту.