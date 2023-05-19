Головне розвідувальне управління РФ направило спецпризначенців у Курську область для виконання низки завдань. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Згідно з інформацією, що отримав ЦНС, російські спецзагони прибули в район населеного пункту Тьоткіно.

«На кордоні з Україною, в смт. Тьоткіно Курської області РФ підпілля зафіксувало розміщення елітних підрозділів, які підпорядковуються російському ГРУ. Зокрема, за даними підпілля, туди прибули групи спеціального призначення 3 окремої гвардійської бригади спеціального призначення (Тольятті, Самарська область) та 22 окремої гвардійської бригади спеціального призначення (Степовий, Ростовська область)», − йдеться у повідомленні.

Основні завдання, які мають виконувати російські спецпризначенці: контрдиверсійна діяльність в прикордонній смузі після вдалих операцій партизан, проведення диверсій і підняття бойового духу у деморалізованих підрозділів ЗС РФ вздовж кордону.