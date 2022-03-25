Викрадений депутат Дмитро Афанасьєв був жорстоко побитий росіянами

У Херсоні російські військові викрали депутата Корабельної районної ради та голову фракції «Європейської Солідарності» Дмитра Афанасьєва. Про викрадення депутата повідомив у Facebook депутат Херсонської облради Сергій Хлань у п'ятницю, 25 березня.

За попередньою інформацією у вівторок, 22 березня, під час розгону проукраїнського мітингу Дмитро Афанасьєв захистив свою дружину, яку намагались затримати. За це його жорстоко побили, в лікарні у чоловіка діагностували численні гематоми та зламані ребра.

«Через дві години додому до родини прибули з обшуком російські військові. Окупанти знайшли посвідчення депутата райради, вилучили відео з камер спостереження та мобільні телефони членів родини. Усіх чоловіків, які були у будинку, затримали, серед них були і друзі Дмитра. Вранці 23 березня у будинку повторно провели обшук та відпустили одного із затриманих, який повідомив про жорстокі катування. Інші затримані чоловіки досі в полоні, над ними продовжують знущатись», – повідомив депутат Сергій Хлань.

До слова, депутат Дмитро Афанасьєв є відомим спортсменом, інструктором міжнародного класу та тренером збірної команди України з Таеквон-До ІТФ.

Все частіше російські військові займаються викраденням людей. До слова два дні тому, 23 березня, російські загарбники у Бердянську Запорізької області викрали бізнесмена і народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Олександра Пономарьова. Ще раніше, 11 березня, росіяни викрали чинного мера Мелітополя Івана Федорова, до нього застосовували тортури, щоб він заявив свою підтримку окупаційній владі РФ. Т