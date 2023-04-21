У британській розвідці вважають, що російська пропаганда перебільшує вплив погодних умов на спроможності українських військових. Про це у Twitter повідомило Міністерство оборони Британії.

На думку британських аналітиків, багнюка, найімовірніше, ускладнює військові операції на території України для обох сторін.

«Однак російські інтернет-видання, ймовірно, перебільшують загальний вплив багнюки на українські сили у межах інформаційної операції, спрямованої на піднесення морального духу росіян та деморалізації прихильників України на тлі очікуваного українського контрнаступу», – зазначають у Міноборони Британії.

За оцінкою відомства, найближчими днями можна очікувати покращення стану ґрунту. Водночас мінна загроза, вочевидь, буде більш важливим фактором, який обмежуватиме маневр учасників бойових дій поза дорогами.

«Найближчими тижнями можна очікувати покращення стану поверхні. Загроза від мін, імовірно, продовжує залишатися важливішим чинником обмеження маневру учасників бойових дій на бездоріжжі», – вважають аналітики.

Нагадаємо, що раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомив, що Штаб головнокомандувача Збройних сил України ухвалюватиме рішення про початок запланованого контрнаступу в останній момент.

Агентство Reuters раніше писало, що Україна підготувала угруповання в 40 тис. бійців для контрнаступу. Їх планують використовувати під час контрнаступу, який має розпочатися найближчими тижнями або місяцями. Невдала спроба повернути захоплену Росією територію може вплинути на позицію ключових західних партнерів України та змусити їх підштовхувати Київ до переговорів із Москвою.

Своєю чергою, глава Міноборони США Ллойд Остін говорив, що українські сили мають хороші шанси на успішний контрнаступ цієї весни.