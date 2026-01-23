Андрій Шубін під час урочистостей з нагоди річниці 406-ї окремої артилерійської бригади 31 березня 2021 року

Другий Західний окружний військовий суд у Москві вперше визнав, що крейсер «Москва» затонув внаслідок ракетного удару української армії. Також російський суд назвав кількість загиблих членів екіпажу. Згодом пресслужба суду видалила публікацію, повідомило російське видання «Медиазона».

Ввечері 22 січня пресслужба російського суду опублікувала повідомлення щодо так званого заочного вироку командиру 406-ї артилерійської бригади ВМС України, полковнику Андрію Шубіну.

Вказувалось, що за версією російських слідчих, саме полковник Андрій Шубін наказав завдати ракетних ударів по крейсеру «Москва». Журналісти «Медиазона» зауважили, таким чином Росія вперше визнала, що причиною потоплення «Москви» стала атака українських військових, однак згодом публікацію видалили з сайту суду. Раніше міноборони РФ заявляло, що судно затонуло внаслідок пожежі, що призвела до детонації боєприпасів. Крім того, Росія вперше офіційно назвала кількість загиблих членів екіпажу «Москви».

«Від вибуху, пожежі та диму загинули 20 членів екіпажу крейсера, 24 члени екіпажу зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, а вісім людей – зникли безвісти, у тому числі під час боротьби за живучість корабля, що тривала понад шість годин», – йшлося у публікації суду.

Скріншот публікації російського суду, яку згодом видалили

Також, за версією росіян, український полковник Андрій Шубін відповідальний за удар по фрегату «Адмірал Ессен», що стався 2 квітня 2022 року. Внаслідок цієї атаки нібито постраждала одна людина.

Псевдосуд заочно засудив Андрія Шубіна до довічного увʼязнення за статтею про міжнародний тероризм. Також російський суд постановив стягнути з українського військового 2,2 млрд рублів (приблизно 29 млн доларів, що становить понад 1,2 млрд грн).

Додамо, що за даними з відкритих джерел, Андрій Шубін обіймає посаду командира 406-ї окремої артилерійської бригади з 2016 року.

Ракетний крейсер «Москва» затонув біля берегів остова Зміїний у квітні 2022 року

Нагадаємо, 13 квітня 2022 року стало відомо, що ЗСУ з берегового комплексу «Нептун» завдали ракетного удару по крейсеру «Москва», що перебував у Чорному морі біля остова Зміїний, який територіально належить до Ізмаїльського району Одеської області. Після атаки крейсер перекинувся і почав тонути.

14 квітня Росія офіційно підтвердила потоплення судна, проте російське міноборони заявляло, що екіпаж крейсера вдалося врятувати. Водночас, за даними України, внаслідок атаки на крейсер загинули понад 450 російських військових разом з капітаном Антоном Купріним.