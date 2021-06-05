Аргентина та Сербія офіційно розпочали промислове виробництво російської вакцини «Спутник V» від коронавірусу, повідомила у п’ятницю, 4 червня, агенція Reuters з посиланням на російський державний телеканал «Россия 24».

В ефірі телеканалу показали, як президент Росії Володимир Путін спостерігав за початком виробництва вакцин в обох країнах за допомогою відеозв'язку.

Російська вакцина, вироблена в Аргентині та Сербії, спочатку буде використовуватися для внутрішніх потреб. А згодом, як повідомляє Російський фонд прямих інвестицій, який займається продажем вакцини, «Спутник V» будуть експортувати.

Російська вакцина зареєстрована у Росії, Білорусі, Аргентині, Болівії, Сербії, Алжирі, Палестині, Венесуелі, Парагваї, Туркменістані, ОАЕ, Ірані, Гвінеї, Тунісі, Вірменії, Мексиці, Угорщині, Словаччині та Нікарагуа. Ддостовірних даних про її ефективність досі немає, хоча сам препарат створили ще у 2020 році.