Армія РФ має великі втрати, але пробує наступати й покращувати позиції

Російські війська не зможуть провести масштабний наступ в Україні цього року через брак боєприпасів та живої сили. Про це заявила директорка національної розвідки США Авріл Хейнс, повідомляє CNN.

«Фактично, якщо Росія не почне обов'язкову мобілізацію і не забезпечить значних поставок боєприпасів від третіх осіб, крім існуючих поставок з Ірану та інших країн, їй буде все важче підтримувати навіть скромні наступальні операції», – заявила вона під час виступу в комітеті Сенату зі збройних сил.

За словами директорки нацрозвідки США, російський диктатор Владімір Путін стримав свої амбіції в Україні. Тепер він, ймовірно, вважає перемогою «закріплення контролю над окупованою територією на сході та півдні України та забезпечення того, щоб Україна не стала членом НАТО».

Хейнс також зазначила, що вважає малоймовірною згоду Росії на «паузу» у бойових діях цього року, лише якщо на це не вплинуть політичні чинники.

Директорка Нацрозвідки додала, що росіяни готують нові оборонні позиції, а у квітні «відвоювали менше території, ніж протягом будь-якого з трьох попередніх місяців».

Нагадаємо, як вважають аналітики Інституту вивчення війни, російське військове командування, ймовірно, намагається переконати Владіміра Путіна відмовитися від наступальних операцій та перейти до оборонних, але не наважується прямо донести цю думку до президента РФ.