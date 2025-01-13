Двоє туристок вирушили у похід на гору Парашка на Львівщині. Жінки заздалегідь спланували свою мандрівку й зареєстрували маршрут у ДСНС. Саме це допомогло рятувальникам оперативно розшукати їх. Адже через негоду не було видно жодних орієнтирів, і туристки не змогли знайти шляху назад.

«Перший день походу пройшов спокійно: туристки дійшли до будинку в горах, де вирішили переночувати. Однак вранці ситуація різко змінилася. За ніч випала значна кількість снігу, яка змінила ландшафт і приховала знайомі орієнтири. Туристки разом зі своїми двома собаками намагалися знайти правильний шлях, але зрештою зрозумівши, що самостійно вони не впораються, зателефонували до гірських рятувальників», – розповіли у ДСНС.

Завдяки попередній реєстрації туристок рятувальники знали маршрут, який вони планували пройти, і могли швидко встановити їхнє місце перебування. Гірські фахівці швидко дісталися до туристичного притулку, допомогли спуститись до підніжжя гори та супроводили до безпечного місця.

Досвідчені туристки були з собаками, але сніг замів усі сліди й орієнтири (фото ДСНС)

Рятувальники наголошують, що реєстрація маршруту дозволила швидко встановити перебування заблукалих. Вони закликають зберегти важливі контакти на випадок непередбачених обставин і завжди тримати зв’язок з гірськими рятувальниками.