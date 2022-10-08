Рятувальники продовжують виявляти тіла загиблих від ракетного удару росіян 6 жовтня по Запоріжжю

Кількість загиблих від ракетного обстрілу росіянами житлових будинків у Запоріжжі, який стався в четвер, 6 жовтня, станом на ранок суботи, 8 жовтня зросла до 17, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Ракетні удари призвели до руйнування двох житлових будинків. Станом на ранок 8 жовтня за першою адресою з-під завалів п’ятиповерхового житлового будинку дістали загалом 13 загиблих (з них одну дитину), врятовано шістьох осіб, з яких чотирьох госпіталізували.

За другою адресою з-під завалів чотириповерхового житлового будинку деблоковано тіла чотирьох загиблих, врятовано 15 людей, з яких вісьмох госпіталізовано. Таким чином, загалом госпіталізували 12 людей.

Росіяни сімома ракетами вдарили по житлових будинках у Запоріжжі близько п’ятої години ранку 6 жовтня. До розбору завалів, окрім рятувальників і комунальників, долучилися 96 добровольців.