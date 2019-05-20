Садовий вимагає скликати позачергове засідання Верховної Ради

Лідер «Самопомочі» та міський голова Львова Андрій Садовий заявив про необхідність скликання позачергового засідання Верховної Ради. На ньому депутати мали б розглянути зміну виборчого закону, зняття депутатської недоторканності та відновлення покарання за незаконне збагачення. Про це Садовий написав на своїй сторінці у Facebook 20 травня.

«Затягування з цими рішеннями, на яких весь час наполягала «Самопоміч», а зараз взяв на озброєння новий Президент, закопує залишки авторитету Ради», – написав Андрій Садовий.

«Щоби трошки показати якусь прихильність до людей, парламент, на моє переконання, має з завтрашнього дня почати роботу, прийняти закон, яким скасувати свою недоторканність, як депутатів, маю на увазі. Прийняти закон, щоби уможливити нові вибори за відкритими списками. Ну, і дуже важливо внести знову відповідальність за незаконне збагачення чиновників», – зазначив у коментарі ZAXID.NET Андрій Садовий.

Також Андрій Садовий додав, що «Самопоміч» проти виборів за старим законом і що до розпуску нардепи мають прийняти закон про відкриті виборчі списки.

Нагадаємо, що вранці 20 травня у Верховній Раді відбулась інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського. Під час промови Зеленський, зокрема, закликав депутатів проголосувати про скасування депутатської недоторканності, закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення та виборчий кодекс.

Після цього новообраний президент заявив, що на прийняття цих законів депутати матимуть два місяці (повторюючи цю фразу, він сказав «два місяць») і після цього оголосив про розпуск ВРУ.