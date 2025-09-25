Зрадниці загрожує довічне ув'язнення

Співробітники Служби безпеки України затримали на Харківщині 23-річну російську агентку, яка допомагала окупантам готувати новий наступ на область. Про це у четвер, 25 вересня, повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідчих, росіяни завербували жінку ще під час тимчасової окупації Ізюмської громади на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. У травні цього року російська спецслужба знову зв’язалася з затриманою та запропонувала їй співпрацю. За завданням окупантів, жінка мала збирати дані про пункти базування українських військових на Ізюмському напрямку. Інформацію, отриману від шпигунки, росіяни планували використати для підготовки нового наступу та прориву лінії бойового зіткнення.

«Фігурантка обходила місцевість та намагалася приховано фіксувати об’єкти, в яких, на її думку, дислокувалися підрозділи Сил оборони. Як прикриття агентка використовувала легенду про те, що відвідує родичів, що проживають у зоні бойових дій», – йдеться у повідомленні СБУ.

СБУ викрила та затримала жінку. У неї вилучили смартфон зі скріншотами гугл-карт, де вона позначала потенційні цілі для атак росіян. Затриманій оголосили підозру у державній зраді, що вчинена в умовах воєнного стану. Підозрюваній загрожує довічне ув’язнення та конфіскація майна. Наразі вона перебуває під вартою без права на внесення застави.

Нагадаємо, 18 серпня СБУ повідомило про затримання продавчині, яка допомагала окупантам прорватися на Краматорському напрямку.