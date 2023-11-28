СБУ затримала одеситку, яка коригувала російські безпілотники по обласному центру

Співробітники Служби безпеки України в Одесі затримали місцеву підприємицю, яка співпрацювала з головним управлінням генштабу збройних сил Росії. Як повідомили у прес-службі СБУ у вівторок, 28 листопада, жінка передала росіянам десятки геолокацій, де, за її переконанням, нібито базувалися підрозділи ЗСУ.

Одеситка комунікувала з координатором агентурної мережі – кадровим співробітником третього оперативного відділу 316-го розвідцентру російського ГРУ Григорієм Івановим. За координатами, які жінка надавала окупантам, вони завдавали ударів безпілотниками типу Shahed. На фюзеляжах БпЛА росіяни робили надписи від імені прокремлівського Telegram-каналу, який воєнна розвідка Росії використовує для вербування та співпраці з агентами.

«Після ворожих ударів по Одесі фігурантка звітувала своєму куратору про наслідки прильотів. Крім того, вона проводила дорозвідку поблизу інфраструктурних об’єктів обласного центру, які викликали зацікавленість у воєнної розвідки країни-агресора», – йдеться у повідомленні.

Російський БпЛА із написом від проросійського Telegram-каналу

За даними слідства, поплічницею Росії виявилась місцева підприємиця, яку російське ГРУ дистанційно завербувало у червні 2023 року. У поле зору росіян жінка потрапила через активність в їхньому Telegram-каналі. СБУ затримала жінку у власному помешканні та повідомили їй про підозру у державній зраді. Їй загрожує довічне ув'язнення. Зараз коригувальниця перебуває під вартою.

Раніше СБУ затримала та повідомила про підозру двом іншим учасникам цієї агентурної мережі. Серед них – агент з оперативним псевдонімом Diezel та його дружина, яка була зв’язковою російського ГРУ і зараз переховується від правосуддя у Санкт-Петербурзі.