Слідчі СБУ повідомили агітатору про підозру за двома статтями кримінального кодексу

На Закарпатті СБУ викрила чергового проросійського інтернет-агітатора. Мешканець Берегівського району виправдовував злочини російських військових та дискредитував ЗСУ на власній сторінці у соцмережі Facebook.

Як вказано у повідомленні СБУ за 9 серпня, спецслужба викрила ще одного українця, який поширював заклики до зміни меж території нашої держави та виправдовував збройну агресію РФ. За даними слідства, ним виявився мешканець Берегівського району, що на Закарпатті.

На власній сторінці у соцмережі Facebook чоловік репостив заклики підготувати петицію стосовно «необхідності» відокремлення Закарпаття від України. Також він «захищав» агресивні дії Росії проти України та дискредитував українських захисників, обвинувачуючи їх у нібито злочинах проти мирного населення.

Слідчі СБУ повідомили агітатору про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: