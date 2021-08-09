Після завершення вакцинації проти Covid-19 в Чехії цим захворюванням заразилися приблизно 4570 людей із 5,08 млн щеплених, тобто близько 0,09%. Після першої дози вакцини коронавірус підхопили близько 23,3 тис. осіб (0,5% щеплених), свідчать дані Інституту інформації та статистики в охороні здоров’я Чехії, повідомляє «Укрінформ» з посиланням на чеські ЗМІ.

Вважається, що курс вакцинації завершений через 14 днів після введення другої дози для таких дводозних препаратів як Pfizer / BioNTech, Moderna або AstraZeneca або через такий самий проміжок часу після введення однодозової вакцини від Johnson & Johnson.

За даними чеського Інституту інформації та статистики в охороні здоров’я, більшість нових заражень коронавірусом в країні за останні дні - це в людей, які ще не були щеплені. Більшість серед нових хворих на Covid-19 – це молодь та люди середнього віку.

У відомстві зазначили, що частка щеплених пацієнтів, які все ж захворіли, останнім часом дещо зросла. Це пояснюють тим, що щеплених людей стає все більше, а також тим, що з моменту вакцинації перших пацієнтів минуло вже чимало часу.

Керівник відомства Ладислав Душек наголосив, що дані свідчать про те, що вакцинація дійсно захищає від серйозного перебігу хвороби.

Загалом від початку пандемії в Чехії виявлено 1675010 випадків коронавірусу, серед них 30363 летальних.

Нагадаємо, раніше в МОЗ України заявили, вакцинація від Covid-19 знижує ризик госпіталізації та тяжкого перебігу хвороби в 15 разів.