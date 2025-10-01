Чоловік фотографував двері помешкання, де живе редакторка київського видання

У вівторок, 30 вересня, редакторка англомовного видання The Kyiv Independent Ольга Руденко повідомила, що невідомий чоловік збирав інформацію про виконавчу директорку Дарину Шевченко в під’їзді, де розташоване її помешкання. У середу, 1 жовтня, розслідувальний проєкт «Схеми» повідомив, що ідентифікував чоловіка – ним виявився співробітник СБУ.

За даними «Схем», чоловіка, якого помітили у під’їзді біля квартири Дарини Шевченко, звати Олександр Г., йому 24 роки. У сервісі перевірки номерів він підписаний як «СБУ Олександр».

«У спецслужбі “Схемам” підтвердили, що чоловік працює в Службі безпеки України, але стверджують, що він приходив за вказаною адресою в іншій справі, яка не пов’язана із журналісткою», – повідомили журналісти.

Ольга Руденко розповіла, що чоловік намагався опитувати сусідів Дарини Шевченко, показуючи її фото, чим швидко викликав у них підозру. Редакція The Kyiv Independent публічно попросила допомогти його ідентифікувати.

Після того як «Схеми» ідентифікували Олександра, журналісти намагалися зв’язатися із ним телефоном, проте він не відповідав. Водночас в СБУ підтвердили, що чоловік дійсно працює у спецслужбі – втім, там заявили, що не збирали жодної інформації про Шевченко.

«Наразі СБУ здійснює розслідування незаконної діяльності одного зі злочинних угруповань столиці. Перебування оперативника Служби безпеки за вказаною адресою було зумовлене перевіркою місця знаходження фігуранта іншої кримінальної справи. Зазначені дії жодним чином не повʼязані з діяльністю як редакції Kyiv Independent, так і представників ЗМІ загалом», – повідомили в СБУ на запит журналістів.

За даними СБУ, фігурант розслідування є колишнім власником квартири, де проживає Дарина Шевченко. Інформацію про ідентифікованого працівника СБУ «Схеми» передали редакції The Kyiv Independent.